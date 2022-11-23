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Укренерго: аварійні відключення триватимуть упродовж доби по всій Україні

Національна енергетична компанія «Укренерго» повідомила вдень 23 листопада, що аварійні відключення електрики у всіх регіонах України триватимуть з 14:45 упродовж найближчої доби.

«Ракетна атака ще триває, але вже є влучання по обʼєктах енергетичної інфраструктури. У всіх регіонах відбуваються аварійні відключення. Це необхідний крок для захисту електромереж від додаткових технологічних аварій та підтримки роботи енергосистеми.

Ремонтні бригади разом з підрозділами ДСНС почнуть ліквідацію пошкоджень одразу після закінчення повітряної тривоги. Але через мороз та льодяний дощ в деяких регіонах аварійно-відновлювальні роботи на обʼєктах, пошкоджених ракетами терористів, можуть тривати довше», – попередили енергетики.

Після 15:00 в багатьох областях України оголосили відбій повітряної тривоги.

Унаслідок чергової російської ракетної атаки в Україні є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури, загиблі і поранені серед цивільних.

Агентство Телевидения Новости

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