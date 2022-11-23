Росія святкує своє визнання терористичною державою – МЗС про ракетні удари

У МЗС відреагували на ракетний удар по містах України.

Про це написав очільник МЗС Кулеба у Твіттер.

«Росія святкує своє визнання терористичною державою новим ракетним терором проти столиці України та інших міст. Для тих, хто ще сумнівався, має бути зрозуміло: Росія має бути визнана терористичною державою в усьому світі, а Україна має якомога швидше отримати всі необхідні системи ППО», — написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Сьогодні, 23 листопада, Європарламент абсолютною більшістю визнав Росію державою-спонсором тероризму.

Агентство Телевидения Новости