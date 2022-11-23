Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:57
Просмотров: 62

Зеленський підписав закон про держбюджет-2023

Зеленський підписав закон про держбюджет-2023

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2023 рік. Половина коштів піде на національну безпеку та оборону.

Про це повідомляє офіційний сайт Верховної ради.

Основні показники Держбюджету на 2023 рік будуть наступними:

ВВП – 6,28 трлн. грн% ВВП до попереднього року – 103,2%Доходи – 1,3 трлн. грн.Витрати – 2,6 трлн. грнДефіцит – 20,6% прогнозного ВВП (38 млрд дол.)інфляція – 28,0%Прожитковий мінімум – 2589 грнСередня зарплата – 18,3 тис. грн.Мінімальна зарплата на 1 січня – 6,7 тис. грн.курс долара (середній за рік) – 42,2 грн.

Рада 3 листопада остаточно ухвалила держбюджет на 2023 рік.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 