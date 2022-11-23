Зеленський підписав закон про держбюджет-2023

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2023 рік. Половина коштів піде на національну безпеку та оборону.

Про це повідомляє офіційний сайт Верховної ради.

Основні показники Держбюджету на 2023 рік будуть наступними:

ВВП – 6,28 трлн. грн% ВВП до попереднього року – 103,2%Доходи – 1,3 трлн. грн.Витрати – 2,6 трлн. грнДефіцит – 20,6% прогнозного ВВП (38 млрд дол.)інфляція – 28,0%Прожитковий мінімум – 2589 грнСередня зарплата – 18,3 тис. грн.Мінімальна зарплата на 1 січня – 6,7 тис. грн.курс долара (середній за рік) – 42,2 грн.

Рада 3 листопада остаточно ухвалила держбюджет на 2023 рік.

Агентство Телевидения Новости