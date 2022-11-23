Західні партнери заявили про передачу нової сучасної зброї

Британія вперше з початку повномасштабної війни передасть Україні гелікоптери, заявив міністр оборони Бен Воллес на зустрічі з союзниками в Осло. Україна отримає три військові гелікоптери Sea Kings, перший з них уже прибув, пише BBC.

Протягом останніх шести тижнів українські екіпажі навчалися у Великій Британії керувати гелікоптерами та обслуговувати їх. Sea Kings можна буде використовувати для пошукових та рятувальних операцій.

Також Воллес додав, що Україна отримає від Британії ще 10 тис. артилеристських снарядів, які допоможуть Києву захистити звільнені території.

Гелікоптери Sea King раніше використовували ВПС Британії та Королівський Військово-морський флот. Останній гелікоптер був знятий з експлуатації ВМС у 2018 році.

Президент США Джо Байден наказав виділити Україні ще військову допомогу на $ 400 млн. Про це повідомляється на сайті Білого дому.

Відповідне доручення Байден дав держсекретарю США Ентоні Блінкену. $400 млн буде виділено на предмети та послуги оборонного призначення від Пентагону, а також військове навчання.

Адміністрація Байдена просить у Конгресу виділити ще $37,7 млрд на допомогу для України у 2023 році.

Німеччина передала Україні 40 млн. євро на гуманітарні потреби. Кошти допоможуть українцям пережити зиму.

Про це повідомила державний міністр Європи та клімату Німеччини Ганна Люрманн під час зустрічі з журналістами у Києві.

Агентство Телевидения Новости