Наслідки ракетного обстрілу: загиблі та частковий блекаут

Внаслідок обстрілу столиці є троє загиблих, у тому числі 17-річна дівчина, та 11 поранених. Вибухи трапилися у кількох районах міста, є кілька влучень по критичній інфраструктурі.

За словами мера Віталія Кличка, загалом по місту випустили 31 ракету, 21 з них збили.

Почалися екстрені відключення електрики, метро на деякий час обмежувало роботу та функціонувало як укриття, але вже повернулося до звичайного графіка. Через обстріл у всьому Києві немає води. Тривають відновлювальні роботи, але жителів міста закликають запастися водою.

Київська область

Є кілька влучань по об’єктах інфраструктури, також обстріляно багатоповерхівку у Вишгороді та приватний сектор у Чабанах під Києвом, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба. Четверо осіб загинули, повідомив радник голови МВС Антон Геращенко, понад двадцять постраждали, вісім – у тяжкому стані.

Область повністю залишилася без електрики, частково без тепла та води.

Львівська область

Внаслідок влучання по електропідстанції в області без світла залишилися Яворівський, Червоноградський та Львівський райони області – загалом півтора мільйона осіб.

По території Львова ракетних ударів немає, але є проблеми з електрикою, не працюють 70% світлофорів, обмежено подачу води та тепла.

Харківська область

Влучань по критичній інфраструктурі Харківщини немає, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. Тим не менш, у Харкові та по всій області застосовуються аварійні відключення електрики.

З харківського метро евакуйовано всіх пасажирів.

Житомирська область

Пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, область залишилася без електрики, повідомив голова ОВА Віталій Бунечко.

Вінницька область

У Вінниці та області відсутня електрика, призупинено роботу електротранспорту, обласний центр залишився без води.

Кіровоградська область

Є влучання по енергетичному об’єкту в області, електропостачання відсутнє.

Хмельницька область

На більшій частині території області, крім Теофіполя, Волочиська, Білогір’я та Полонного, відсутня електрика. Частина Хмельницького залишилася без води.

Без світла також залишилися Чернігівська, Одеська, Дніпропетровська та низка інших областей, повідомили глави місцевих військових адміністрацій. В Одесі та на Дніпропетровщині також перебої з водою.

Крім того, через ракетні обстріли та падіння напруги в системі було повністю відключено всі енергоблоки Рівненської, Южноукраїнської та Хмельницької АЕС. Захоплена окупантами Запорізька АЕС у повному блекауті, живлення станції походить від електрогенераторів. При цьому на всіх АЕС немає перевищення радіаційної норми.

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