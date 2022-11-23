Росія виснажила свій ракетний арсенал, але він ще є загрозою для інфрастуктури України — ISW

Кремль, схоже, створює інформаційні умови для атаки під чужим прапором у Бєлгородській області росії, напевно, у спробі відновити громадську підтримку війни в Україні. Кремлівські пропагандисти почали висувати гіпотезу про те, що українські війська прагнуть вторгнутися до Білгородської області, а інші російські джерела зазначають, що російським силам необхідно відновити контроль над Куп’янськом у Харківській області, щоб мінімізувати загрозу українського нападу.

Про це пише ISW.

Ці твердження вже давно циркулюють у співтоваристві блогерів, які критикували російське військове командування за те, що воно залишило буферні позиції у Вовчанську на північному сході Харківської області після виведення російських військ із регіону у вересні. Російські воєнблогери також активізували свої заклики до росії повернути звільнені території у Харківській області 22 листопада, заявивши, що такі запобіжні заходи зупинять українців від проведення штурмових операцій на Куп’янському та Вовчанському напрямках. Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков також опублікував кадри, які демонструють будівництво укріплень «Засічної лінії» на кордоні України та Бєлгородської області. Фінансист групи «Вагнер» пригожин пояснив, що «Вагнер» будує «Засічну лінію» після зміни її назви з «Лінія Вагнера», тому що «багатьом у [росії] не подобається діяльність приватної військової компанії «Вагнер»». Приватні військові компанії заборонені у росії.

Твердження росії про напад України на Бєлгородську область, що готується, абсурдні та спрямовані лише на те, щоб залякати громадськість і змусити її підтримати війну. Україна не має стратегічного інтересу у вторгненні до росії й не може зробити це у таких масштабах. Українські сили продовжують звільняти окуповані населені пункти на заході Луганської області після перемоги на півночі Харківщини. Підтримка безглуздого російського вторгнення серед російських жителів окраїн та решти країни знижується внаслідок мобілізаційних та військових невдач. Російські опозиційні ЗМІ повідомляли, що з кінця жовтня родичі мобілізованих спровокували протести в 15 регіонах росії, найпомітніші з яких відбулися в регіонах, що межують з Україною. Російське опозиційне видання «Медуза» з посиланням на два неназвані джерела, близькі до Кремля, повідомило, що Адміністрація президента росії провела внутрішнє опитування в різних регіонах, багато з яких висловили апатію до війни. Хоча ISW не може самостійно перевірити звіт «Медузи», заклики до демобілізації серед родичів мобілізованих говорять про те, що російська пропаганда є неефективною у протидії реальним наслідкам війни для суспільства.

Ці безглузді припущення про фантастичне українське вторгнення в росію також можуть бути частиною зусиль Кремля щодо визнання та умиротворення російської провоєної націоналістичної спільноти. Російські воєнблогери неодноразово звинувачували Кремль і Міноборони росії у нездатності захистити росію, зокрема нещодавно анексовані території. Кремль, однак, навряд чи росія зможе повторно захопити Харківську область, як цього вимагають ці націоналістичні діячі.

Пригожин також використовує нагнітання страху щодо фіктивної загрози українського вторгнення та будівництва «Засічної лінії» для зміцнення своєї влади у прикордонних регіонах росії. Чиновники Бєлгородської області раніше призупинили будівництво «лінії Вагнера», а ребрендинг цієї лінії поряд з іншими проектами пригожина в Санкт-Петербурзі та Курській області означає, що він продовжить затверджуватись у росії, нібито підтримуючи війну президента росії путіна.

Російські військові значно виснажили свій арсенал високоточних ракет, але, ймовірно, найближчим часом вони все ще зможуть атакувати критично важливу інфраструктуру України у великих масштабах. Міністр оборони України Олексій Резніков 22 листопада оприлюднив дані, в яких детально йдеться про те, що російські збройні сили мають лише 119 ракет «Іскандер», що становить 13% від їхньої початкової кількості на лютий 2022 року. Цифри Резнікова також показують, що російські сили значно виснажили інші ключові системи високоточної зброї: всього 229 ракет Калібр (45% від початкового запасу на лютий 2022 року), 150 ракет Х-155 (50% від початкового запасу на лютий 202) та 120 ракет Х-22/32 (32% від початкового запасу на лютий 2022 року). Цифри Резнікова показують, що російські збройні сили також суттєво виснажили запаси ракет 3М-55 «Онікс», С-300, Х-101, Х-35 та Х-47М2 «Кинжал».

Глава Укренерго Володимир Кудрицький заявив 22 листопада, що російські сили пошкодили майже всі теплові електростанції, великі ГЕС та вузлові підстанції Укренерго в Україні. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив 18 листопада, що більше половини української енергосистеми вийшли з ладу внаслідок ракетних ударів Росії. Генеральний директор ДПЕК Максим Тимченко закликав українців залишити країну, якщо це можливо, 19 листопада, щоб знизити навантаження на українську енергосистему, а генеральний директор ЯСНО Сергій Коваленко 21 листопада заявив, що регулярні відключення електроенергії, ймовірно, триватимуть щонайменше до кінця березня 2023 року. Російські сили, ймовірно, зможуть продовжити скорочувати загальну потужність критично важливої ​​інфраструктури України в найближчому майбутньому з огляду на стан української енергосистеми. Однак виснаження високоточного ракетного арсеналу російських збройних сил, ймовірно, не дозволить їм завдавати ракетних ударів у високому темпі. ISW продовжує вважати, що російські військові не зможуть досягти своєї мети щодо ослаблення української волі до боротьби через свою скоординовану кампанію проти української інфраструктури.

Російські військові, ймовірно, мають проблеми з поповненням свого арсеналу високоточними системами озброєння. 21 листопада офіційний представник командування ВПС України Юрій Ігнат заявив, що росія має проблеми з поставками іранських ракет до рф. Гнат припустив, що дипломатичні ресурси, переговори чи вплив інших країн могли вплинути на здатність чи готовність Ірану поставити росії балістичні ракети. Раніше ISW оцінювала, що росія все більше залежить від Ірану щодо постачання систем високоточної зброї. Ігнат також повідомив, що росії не вистачає необхідних компонентів, вироблених за кордоном, для підтримки виробництва ракет у кількості, яка потрібна для її кампанії проти української інфраструктури. Резніков заявив, що з лютого 2022 року росія випустила 120 ракет «Калібр» і Х-101 та 360 ракет Х-35, що дозволило російським військовим частково компенсувати інтенсивне використання цих систем озброєння при масованих ударах по українській інфраструктурі. Росія, напевно, значно перевантажила існуючі потужності своєї військової промисловості з виробництва цих ракет.

Прем’єр-міністр білорусі Роман Головченко відвідав Іран, щоб обговорити економічну співпрацю та, можливо, співробітництво у сфері безпеки. Головченко зустрівся з першим віце-президентом Ірану Мохаммадом Мохбером та, ймовірно, зустрінеться з президентом Ірану Ебрагімом Раїсі й іншими офіційними особами найближчими днями. Візит Головченка до Тегерана відбувся за повідомленням Головного управління розвідки України від 17 листопада про те, що Іран може допомогти Білорусі у виробництві артилерійських снарядів.

Пересування російських військових припускає, що російські сили, ймовірно, зміцнюють позиції у східній частині Запорізької та західної частини Донецької областей. 22 листопада Генштаб України повідомив, що з’єднання чеченців та «групи Вагнера» перекинуто в Дебальцеве Донецької області, а російські сили проводять перегрупування окремих підрозділів у районі Молочанська Запорізької області (на північний схід від Мелітополя). Джерела у соціальних мережах 21 листопада розмістили зображення, на яких російські вантажівки та автомобілі в Мелітополі рухаються з півдня на північ протягом листопада. На зображеннях з геолокацією видно, як через Безіменне та Маріуполь у Донецькій області рухається російський транспорт із великою кількістю військової техніки. ISW раніше оцінював, що російські сили почали зміцнювати позиції у східній частині Запорізької області особовим складом із Херсонської області та мобілізованим персоналом. Російські сили можуть зміцнювати позиції у східній частині Запорізької та західної частини Донецької областей, щоб підготуватися до передбачуваних загроз майбутніх операцій України або підтримати зусилля щодо відновлення наступу у Донецьку.

Ключові моменти

Кремль може створювати інформаційні умови для фальшивої атаки у Бєлгородській області.Російські військові значно виснажили свій арсенал високоточних ракет, але, ймовірно, як і раніше, загрожуватимуть українській інфраструктурі.Російські військові, мабуть, щосили намагаються поповнити свій арсенал систем високоточної зброї.Прем’єр-міністр білорусі відвідав Іран, щоб обговорити економічну співпрацю та можливі зв’язки у сфері безпеки.Пересування російських військових припускає, що російські сили, ймовірно, зміцнюють позиції у східній частині Запорізької та західної частини Донецької областей.Російські джерела стверджували, що українські війська продовжували контрнаступні дії на лінії Сватове-Кремінна.Російські війська продовжували наступальні дії в районі Бахмута та Авдіївки.Кримська окупаційна влада продемонструвала підвищене занепокоєння — ймовірно, з приводу українських ударів по російських лініях постачання на півострові та військових операцій на Кінбурнській косі.Кремль продовжує перекладати занепокоєння щодо мобілізації на Міністерство оборони росії (МО).У рф продовжують рекламувати примусове усиновлення українських дітей у російські сім’ї.

Агентство Телевидения Новости