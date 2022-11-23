Шукайте лікарів біля супермаркетів: у Харкові організували чергування “швидких” для тих, хто немає світла та зв’язку

Незважаючи на відсутність світла та перебої з мобільним зв’язком, заклади охорони здоров’я Харківської області працюють в штатному режимі та продовжують надавати медичну допомогу. Лінія зв’язку 103 працює, повідомляють в ХОВА

Додатково повідомляємо, що за відсутності зв’язку, карети швидкої допомоги будуть розташовані в людних місцях біля великих супермаркетів.

За потреби населення може звертатись безпосередньо до фельдшерів швидкої і отримати первинну допомогу або госпіталізацію.

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