Ситуація на дорогах міста стабілізувалася, – патрульна поліція Харкова

Сьогодні близько 16:00 після знеструмлення міста на дорогах, особливо на складних перехрестях, утворилися затори.

На найбільш проблемних ділянках дороги патрульні здійснюють ручне регулювання. Зараз ситуація на дорогах стабілізувалася, повідомили в УПП Харківської області.

В патрульній поліції звертаються до усіх учасників дорожнього руху: «Водії, сумлінно виконуйте ПДР, дотримуйтесь безпечної швидкості та будьте пильними під час проїзду перехресть.

Пішоходи, зробіть сeбe помітними на дорозі, носіть світловідбиваючі елементи на одязі та під час переходу проїжджої частини використовуйте ліхтарик чи спалах на телефоні.

У разі, якщо ви стали очевидцем ускладнень дорожнього руху, повідомляйте на лінію 102».

Агентство Телевидения Новости