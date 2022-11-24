В Харкові на пожежі загинув чоловік

За добу з 23 по 24 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 30 оперативних виїздів, з яких:

11 – на ліквідацію пожеж, 3 з них спричинені ворожими обстрілами;

12 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

7 – інші виїзди.

Всі 3 пожежі, спричинені влучанням ворожих снарядів, трапились у Куп’янському районі: 1 у м. Куп’янську, ще 2 в селищі Дворічна.

Ворожим вогнем завдано значної шкоди медичному закладу у м. Куп’янську. О 07:49 там сталася пожежа на площі 400 кв. м. Двоє людей загинуло і 1 чоловік зазнав травм. До ліквідації пожежі залучались 6 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 30 чоловік особового складу ДСНС. О 08:45 пожежу локалізували, о 10:40 ліквідували.

У селищі Дворічна обстріли спричинили пожежі у квартирі житлової двоповерхівки та у приватному будинку. Вони були оперативно ліквідовані силами 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Постраждалих в цих випадках не було.

Також двічі рятувальники виїздили на перевірку після ворожих обстрілів у м. Куп’янську. У 9-типоверховому житловому будинку вибуховою хвилею вибило вікна, постраждало двоє людей. А у приватному будинку пошкоджений фасад, вікна та дах. В даних випадках пожеж не зафіксовано.

2 пожежі, що трапились з причин, не пов’язаних з військовими діями, забрали життя 2-х людей.

У селі Подоли Куп’янського району горів дах та кімнати приватного будинку, де рятувальники виявили тіло загиблого 40-річного чоловіка. Подія виникла о 08:12 на вул. Підлісній, 35. Площа пожежі склала 30 кв. метрів. Її ліквідували бійці 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини о 10:05.

О 19:49 виникла пожежа на вул. Ісаєвскій, 50 у Харкові. Також у приватному будинку, який горів на площі 70 кв. м. З вогнем боролись 4 оперативних відділення ДСНС. Під час пожежогасіння рятувальники виявили тіло загиблого 44-річного чоловіка. Вогонь локалізували о 20:27 та ліквідували о 23:27.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 98 вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям міста Куп’янська рятувальники доставили 16 тонн питної води.

Агентство Телевидения Новости