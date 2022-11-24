Найближчим часом світло має з’явитися у більшості споживачів області, – ХОВА

Через аварійні відключення на Харківщині залишаються проблеми з електропостачанням. Фахівці продовжують роботи з відновлення електромереж. Найближчим часом світло має з’явитися у більшості споживачів області, повідомляє ХОВА.

Протягом минулої доби ворог продовжував обстріли населених пунктів області, розташованих близько до лінії зіткнення. В м. Куп’янськ та смт Дворічна Куп’янського району внаслідок обстрілів, що окупанти здійснили вчора вдень, пошкоджені житлові будинки, сталися пожежі.

В с. Мороховець Харківського району внаслідок російського обстрілу осколкове поранення отримав 52-річний чоловік.

«Сьогодні виповнюється рівно 9 місяців від початку повномасштабного російського вторгнення. Наші військові продовжують нищити ворога і гнати його з нашої землі. Усі спроби росіян обстрілами цивільної інфраструктури залякати українців марні», відзначив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости