Якщо немає світла, українці можуть зігрітися у відділеннях поліції

Під час відсутності електроенергії українці можуть звернутися по допомогу і до поліцейських на вулиці, і погрітися у відділеннях поліції, забезпечених засобами зв’язку та генераторами.

Про це голова Національної поліції України Ігор Клименко повідомив у ефірі телемарафону 23 листопада, пише ТСН.

Він зазначив, що під час відсутності світла поліція забезпечує безпеку на дорогах у посиленому режимі.

«Ми говоримо про можливі майнові злочини та дорожньо-транспортні пригоди. Тому ми збільшили з сьогоднішнього вечора автомобільні патрулі вдвічі, також додатково підготували 3 тисячі піших патрулів у всіх регіонах нашої держави», – розповів Клименко.

Він також поінформував про перекриття найважливіших перехресть, де перебувають регулювальники дорожнього руху.

«Ми перекриваємо всі дороги, насамперед неосвітлені ділянки доріг та мікрорайони, які тимчасово залишилися без світла», – додав очільник Нацполіції.

У разі неможливості додзвонитися до поліції він також закликав виходити на вулицю та повідомляти про наслідки обстрілів чи інші злочини безпосередньо правоохоронцям, які несуть службу.

За словами Клименка, всі підрозділи поліції працюють у повному обсязі, обладнані генераторами та готові приймати громадян, зокрема для обігріву.

«Понад 1200 відділень поліції на всій території нашої держави без винятку працюють у повному режимі. Вони забезпечені і засобами зв’язку, і генераторами. І ми запрошуємо наших громадян, які потребують допомоги, зокрема для обігріву, у відділення поліції», – розповів очільник поліції, додавши, що правоохоронці цілодобово перебувають на службі.

Нагадаємо, у зв’язку з черговою ракетною атакою з боку Росії та масовим знеструмленням в Україні розгортають роботу «Пунктів незламності», де цілодобово та безкоштовно доступні тепло, вода, світло, мобільний зв’язок, Інтернет, заряджання мобільних пристроїв, місця для відпочинку, забезпечення для мам та дітей, аптечки.

Агентство Телевидения Новости