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У Харкові патрульні врятували чоловіка, який намагався вчинити самогубство
Напередодні поліцейські отримали виклик на вулицю Гвардійців Широнинців. Перехожі почули, як чоловік кричить з вікна п’ятого поверху, і зателефонувати в поліцію.
Патрульні, які прибули на місце, зайшли до помешкання та побачили чоловіка, який поводився нервово і погрожував вкоротити собі віку.
Поліцейським вдалось наблизитись до чоловіка, але на контакт він не йшов. За першої нагоди патрульні зреагували і врятували його.
Надалі чоловіка шпиталізували у спеціалізований медзаклад.