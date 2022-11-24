У Харкові патрульні врятували чоловіка, який намагався вчинити самогубство

Напередодні поліцейські отримали виклик на вулицю Гвардійців Широнинців. Перехожі почули, як чоловік кричить з вікна п’ятого поверху, і зателефонувати в поліцію.

Патрульні, які прибули на місце, зайшли до помешкання та побачили чоловіка, який поводився нервово і погрожував вкоротити собі віку.

Поліцейським вдалось наблизитись до чоловіка, але на контакт він не йшов. За першої нагоди патрульні зреагували і врятували його.

Надалі чоловіка шпиталізували у спеціалізований медзаклад.

Агентство Телевидения Новости