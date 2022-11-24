Пункти пропуску на кордоні з Угорщиною та Румунією тимчасово не працюють

Через відсутність електроживлення оформлення осіб та транспорту в пункті пропуску «Солотвино» (кордоні з Румунією) та в пунктах пропуску «Косино» і «Дзвінкове» (кордоні з Угорщиною) не здійснюється, повідомляє ДПСУ України.

Відстежувати завантаженість пунктів пропуску для перетину кордону до ЄС і Молдови можна на сторінці Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Дані оновлюються кожні три години.

Пропуск повнолітніх громадян України здійснюється по закордонних паспортах відповідно до Постанови Кабміну.

Можливість перетинання кордону громадянами України за внутрішніми паспортами продовжено.

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