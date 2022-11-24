З’явився список банків, які працюватимуть в умовах тривалої відсутності енергопостачання

Національний банк разом із банками впроваджують план заходів для забезпечення безперервності роботи банківської системи за умов тривалої відсутності електропостачання.

Останнім часом через руйнування енергетичної інфраструктури країни внаслідок ракетних ударів ворога значно збільшились як ризики тимчасових перебоїв в обслуговуванні клієнтів у банківських відділеннях через планові та аварійні відключення електроенергії, так і загроза повної неможливості банків працювати внаслідок тривалої відсутності електропостачання (блекауту). З метою мінімізації цих ризиків Національний банк разом із системно важливими банками впроваджують план заходів для забезпечення безперервності роботи банківської системи на випадок тривалої відсутності електропостачання.

Системно важливими банками визначено перелік 760 чергових відділень, розташованих у Києві та у 275 населених пунктах 22 областей, які надаватимуть клієнтам фінансові послуги навіть в умовах тривалої відсутності енергопостачання. Чергові відділення вже забезпечуються усім необхідним обладнанням та каналами зв’язку для безперервної роботи за відсутності електрики.

Реалізуються плани логістичного забезпечення таких відділень додатковим персоналом, касовою технікою, банкоматами, готівкою. Організовано безперебійну роботу контактних центрів Національного банку і системно важливих банків для інформування клієнтів про наявність, місце розташування і графік роботи критично важливих відділень банків у містах.

Перелік банків, які працюватимуть в умовах тривалої відсутності енергопостачання, дивіться за посиланням http://surl.li/dutwz

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