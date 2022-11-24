Правоохоронці обстежили місця обстрілів в Куп’янському та Харківському районах

23 листопада російські військові завдали ракетний удар по м. Куп‘янськ. Пошкоджено житлові будинки. За попередньою інформацією, окупанти обстріляли місто ракетами типу С-300.

Протягом дня ворог відкривав вогонь і по Куп’янському району. У смт Дворічна є пошкодження приватних домоволодінь.

У с. Глибоке Харківського району внаслідок російського обстрілу осколкове поранення отримав 52-річний чоловік.

Для забезпечення належного розслідування російських воєнних злочинів прокурорами спільно зі слідчими поліції проводяться необхідні слідчі дії.

За процесуального керівництва Куп’янської та Дергачівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости