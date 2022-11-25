У Куп’янскому районі ексгумували трупи ще двох чоловіків, яких розстріляли російські військові

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Біля лісосмуги у с. Подоли Куп’янського району 24 листопада прокурори спільно зі слідчими поліції ексгумували трупи двох місцевих мешканців — чоловіків 28 та 39 років. За попередньою версією слідства, у середині вересня, коли село ще знаходилось під окупацією, їх розстріляли військові ЗС РФ.

Односельчани повідомили, що бачили, як автомобіль чоловіків забуксував біля російського блокпоста, після цього люди почули автоматну чергу. На тілах вбитих виявлено вогнепальні поранення в області тулуба та голови.

Крім того, у м. Куп’янськ на подвір’ї будинку правоохоронці ексгумували труп його 50-річного господаря, який загинув у вересні від російського ракетного удару.

Наразі тіла загиблих направлено для проведення судово-медичних експертиз.

Досудове розслідування проводять слідчі Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости