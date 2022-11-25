Окупанти били по дитячому садку та будинкам, є поранені

Окупанти продовжують обстрілювати з артилерії населені пункти Куп’янського, Харківського, Чугуївського районів

Ударили артилерією по Вовчанську, пошкоджено житловий будинок. Госпіталізований із пораненням чоловік 66 років, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов

Вночі та зранку росіяни завдали ударів ракетами С-300 по Куп’янську. Є влучання на території дитячого садка та медичної установи. Попередньо – без постраждалих.

▪️У Вовчанську 69-річний чоловік підірвався на міні, госпіталізований із осколковими пораненнями.

Агентство Телевидения Новости