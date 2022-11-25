Британська розвідка прогнозує російські бунти та невдоволення путіним через мобілізацію

У британській розвідці вважають, що родичі громадян росії, призваних до армії під час оголошеної «часткової мобілізації», ймовірно, все частіше виходитимуть на протести у зв’язку з поганими умовами несення служби та високими втратами серед мобілізованих.«За два місяці після того, як президент путін оголосив про «часткову мобілізацію», у досвіді мобілізованих російських резервістів з’являються спільні теми. Їхнє розгортання часто характеризується плутаниною щодо відповідності вимогам служби, недостатньою підготовкою та особистим спорядженням, а також зобов’язанням виконувати виснажливі бойові завдання», — йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії.Крім цього, у багатьох мобілізованих є хронічні хвороби, які ускладнюють перебіг служби.

«Більшість — хоча й не всі — мобілізованих резервістів вже служили раніше, і численні приклади свідчать про те, що резервісти, швидше за все, не мають належного перегляду свого медичного статусу, і багато з них змушені служити попри серйозні хронічні захворювання», — зауважили в міністерстві.

У розвідці також зазначили, що мобілізовані резервісти, ймовірно, зазнали особливо значних втрат після того, як їм довелося зводити масштабні системи траншей під артилерійським обстрілом навколо міста Сватове Луганської області.

Від початку повномасштабної війни проти України в росії говорили, що жодної мобілізації не буде. Проте в Кремлі, як завжди, збрехали. Наприкінці вересня російський диктатор оголосив про «часткову» мобілізацію. На війну планувалося призвати 300 тис. осіб.

Політик, лідер міжнародного руху «Говорите Громче!» Андрій Сидельников вважає, що мобілізація в росії триватиме, тому що очільник Кремля володимир путін намагається виграти час для спроб вийти на переговори.

За оцінками військових експертів, під час мобілізації рф може зібрати максимум ще 150 тисяч бійців.

Агентство Телевидения Новости