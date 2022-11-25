На Харківщині введені графіки з можливим збільшенням часу відключень, – ХОВА

Щодо електропостачання: усі споживачі Харкова вже зі світлом, – повідомили в ХОВА

По області залишаються частково без електрики близько 100 тисяч споживачів: частина жителів Ізюмської, Куп‘янської, Борівської громад, а також частина Зміївської, Балаклійської і Шевченківської. Їх енергетики планують заживити протягом дня.

Процес відновлення триває, на зараз по області та Харкову введені графіки з можливим збільшенням часу відключень для стабілізації системи.

Агентство Телевидения Новости