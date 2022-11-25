ЗС РФ не зможуть утримати лівобережну частину Херсонщини, – ОК “Південь”

Як заявили в командуванні, ворожі сили облаштовують оборонну лінію біля Армянська в Криму, розуміючи, що вона їм знадобиться для відступу.

Російська армія не зможе утримувати лівий берег Дніпра, куди відступила з Херсона. Про це заявила керівниця пресцентру Оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк в ефірі “Эспресо”.

За словами Гуменюк, після деокупації правого берега Херсона окупанти почали розуміти, що їм не втримати лівий берег. Росія вже розуміє, що їхня стратегія виявилася провальною. Водночас, українська армія і надалі встановлюватиме вогневий контроль над транспортними артеріями ворога.

“На правому березі Дніпра вони збудували ешелоновану оборону, по якій і відступали. Також зараз ворог облаштовує оборонні позиції на лівому березі Дніпра. Противник замінувавши берегову лінію і облаштовує вогневі позиції вглиб на 15-20 км. І вже зараз аж до Армянська (окупований Крим). Тому що розуміє, що вони їм знадобляться”, — наголосила Гуменюк.

Також вона додала, що ворожі заяви про те, що все йде за планом, говорить лише про одне — їх стратегія руйнується.

Агентство Телевидения Новости