У Харкові водопостачання відновлено у повному обсязі

КП «Харківводоканал» оперативно завершило роботи з відновлення водопостачання у всіх районах міста.

За словами заступника генерального директора з експлуатації водопровідного господарства – директора Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» Владлена Волкова, всі насосні станції підприємства після відновлення подачі електроенергії працюють у заданому режимі. Сьогодні, 25 листопада, водопостачання абонентів відбувається безперебійно у повному обсязі.В той же час на підприємстві зазначили, що при відключенні електроенергії знову можливі обмеження та припинення подачі води.При виникненні проблем із водопостачанням харків’ян просять звертатися за тел.: 15-33.

За словами мера Харкова, відновлення світла, тепла та водопостачання було вкрайважким, адже фактично потрібно було з нуля перезапустити системи. Далі на час екстренних ситуацій харків’яни зможуть перечекати у пунктах незламності

Ми відновлюємо систему подачі води до будинків. Вчетверте за цей час ми відновлюємо практично з нуля подачу тепла. Зараз я в одному з пунктів обігріву. Ми організуємо понад 200 пунктів обігріву, так званих «пунктів незламності». Тут все організовано для того, щоб люди змогли перебувати тут добу, доки енергетики, у разі потреби, відновлюватимуть систему енергопостачання. Тут підготовлені всі умови, і можу вам сказати, що такі пункти будуть відкриті по всіх районах Харкова, – повідомив мер Харкова Ігор Терехов

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