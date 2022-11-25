Затримано хакера, який “зливав” дані системи державного відеонагляду рф

Управління СБУ в Харківській області встановили, що до цього злочину причетний 48-річний харків’янин, який є фахівецем у галузі відеоспостереження та мережевого обладнання. Зловмисник здійснив несанкціоноване втручання у систему відеонагляду в одному з державних органів на території Харкова, та отримав доступ до службової відео- та аудіоінформації.

Цю систему відеонагляду чоловік монтував особисто ще до початку повномасштабної збройної агресії, однак незаконно налаштував можливість віддаленого спостереження і прослуховування у службових приміщеннях державного органу також і для себе.

Також встановлено, що зловмисник встановив веб-камеру на багатоповерхівці на одному з найбільших проспектів Харкова та від початку війни здійснював онлайн-трансляцію панорами цієї частини міста у відкритому доступі. Трансляція здійснювалася на одному з популярних відеострімінгових сервісів, який має багатомільйонну російську аудиторію.

Наразі СБУ перевіряє можливу причетність харків’янина до співпраці зі спецслужбами держави-агресора, зокрема, передачі їм інформації про переміщення української військової техніки, а також коригування ворожого вогню по місту.

Під час обшуку за місцем його мешкання у Харкові правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності та затримали зловмисника на підставі ст. 208 КПК України.За матеріалами СБУ чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронних комунікаційних мереж, вчинене під час дії воєнного стану) Кримінального кодексу України.Такий злочин карається позбавленням волі на строк від 10 до 15 років.

Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації дій затриманого за іншими статтями Кримінального кодексу України.Викриття за затримання зловмисника здійснювали співробітники Управління СБУ в Харківській області спільно з відділом спецполіції та слідчими ГУ НП в Харківської області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости