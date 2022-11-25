Енергосистема пройшла найскладніший етап, – «Укренерго»

Станом на 11:00 виробники електроенергії забезпечили понад 70% потреб споживання в країні. Першочергово подано живлення на об’єкти критичної інфраструктури в усіх областях: котельні, газорозподільчі станції, водоканали, очисні споруди, в деяких регіонах працює громадський електротранспорт, повідомляє Укренерго

Атомні станції набирають потужність. Забезпечено живлення потреб Запорізької атомної станції. Попри отримані після ракетних обстрілів ушкодження, працюють тепло- та гідроелектростанції, теплоелектроцентралі, підключилась в роботу частина «зеленої» генерації.

Енергосистема України вже пройшла найскладніший етап після російської ракетної атаки 23 листопада

Про це в етері національного марафону 25 листопада повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький, передає прес-служба компанії.

«Всі області заживлені, енергосистема знову з’єднана з енергосистемою Євросоюзу. Всі три атомні станції, що розташовані на неокупованій території, працюють. За 1-2 дні вони вийдуть на свою нормальну планову потужність, і ми очікуємо, що можна вже буде перевести наших споживачів замість аварійних на планові графіки», – сказав Кудрицький.

Продовжуються роботи по відновленню живлення побутовим споживачам. Темпи відновлення сповільнюють складні погодні умови: через сильний вітер, дощ та мінусову температуру вночі до пошкоджень, завданих російськими ракетами, додаються обмерзання та пориви проводів в розподільчих мережах (обленерго). Ремонтні бригади «Укренерго» разом із колегами з обленерго працюють цілодобово, ліквідуючи пошкодження.

Проте, дефіцит електроенергії в системі зберігається.Наразі це 30% від загального обсягу споживання. У зв’язку з цим в усіх областях України введені і планові, і аварійні графіки обмеження споживання. Просимо українців пам’ятати, якщо в будинку немає світла, це означає, що саме в цей момент працюють ремонтники.

Агентство Телевидения Новости