Деокупація Криму: Зеленський заявив про готовність повертати півострів невоєнним шляхом

За словами президента України, якщо рішення не передбачає деокупацію Криму, то це заморозка війни та марнування часу.

Україні треба повернути усі свої території. В іншому випадку війна буде заморожена, а не завершена. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для Financial Times.

Шлях на полі бою — це шлях, коли немає дипломатії. Якщо Україна не поверне всі свої території, то лише питання часу, коли війна розгориться знову. У виданні пишуть, що в деяких країн Заходу викликає занепокоєння ймовірність того, що будь-яка спроба України повернути окупований Крим може призвести до ескалації. Можливо, аж до застосування ядерної зброї.

На це український президент заявляє, що якщо хтось має спосіб повернути Крим невоєнним шляхом, то він підтримає цей варіант.

“Я розумію, що всіх бентежить ситуація і те, що буде з Кримом. Якщо хтось готовий запропонувати нам спосіб деокупації Криму невоєнним шляхом, я буду тільки за. Якщо рішення не передбачає деокупацію і Крим входить до складу Російської Федерації, ніхто не повинен витрачати на це свій час. Це марна трата часу”, — заявив Зеленський.

Водночас український лідер наголосив, що руйнація критичної інфраструктури не послабить рішучості звільнити всі захоплені землі. Україні потрібно більше засобів ППО для захисту критично важливої інфраструктури, а також постачання дизпалива для генераторів.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Путіну перед самітом G20 запропонували проєкт мирної угоди з Україною. Запитання Криму нібито пропонують заморозити на 7 років.

Раніше в Міноборони України заявили, що ЗСУ можуть увійти в Крим уже до кінця грудня 2022 року. А до кінця весни війна з РФ може скінчитися

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