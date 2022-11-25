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Для потреб Харківської області передали 10 генераторів

Для потреб Харківської області передали 10 генераторів

Як зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов, завдяки спільній роботі та постійній комунікації з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста отримали електричні генератори високої потужності та продуктивності.

«Один такий прилад може перекривати потреби великої лікарні. Ми на цьому не зупиняємося і працюємо далі, оскільки розуміємо, що треба готуватися до можливого блекауту. Саме таке устаткування допоможе нам розв’язати проблеми, які можуть бути пов’язані з відключенням світла через пошкодження внаслідок обстрілів рф», – сказав очільник області.

Нагадаємо, раніше представники Харківської ОВА та Міжнародного Комітету Червоного Хреста підписали Меморандум про співпрацю.

«Генератори дуже потрібні зараз. Хоча їх і було складно знайти, але завдяки нашій роботі ми це зробили. Раді, що це буде на користь цивільному населенню і всім, хто цього потребує в Харківській області», – розповів голова субделегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста у Сумській, Полтавській і Харківській областях Максим Забалуєф.

Агентство Телевидения Новости

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