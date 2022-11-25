Міноборони Британії: у Росії є досвідчені військові, але більшість з них уже мертві

Аби військові плани України на зиму успішно втілилися, потрібно більше й теплого одягу, і точної зброї від союзників.

Міністр оборони Британії Бен Воллес закликав українські війська зберігати темп і продовжувати стрімкі атаки на окупантів упродовж зими.

Про це повідомляє The Daily Beast.

За словами Воллеса, наразі Сили оборони України мають 300 тисяч одиниць зимового спорядження від міжнародної спільноти.

“З огляду на перевагу, яка є в українців у навчанні та в якості їхнього особового складу, порівняно з деморалізованими, погано навченими та екіпірованими росіянами, в інтересах України було б зберегти протягом зими набраний темп”, — зазначив Воллес.

За його словами, ворог зараз погано укомплектований і цим треба скористатися.

“Нещодавно росіяни розгорнули частину без їжі, шкарпеток і з невеликою кількістю зброї. Це катастрофа для людини, яка йде в поля… Масштаби у росіян є, але вони — не дуже. Ну, більшість з тих, хто був хорошим військовослужбовцем — мертві. Тільки нація, яка не дбає про власний народ, може відправити 100 тисяч своїх людей на смерть, поранення або дезертирування”, — зазначив він.

Агентство Телевидения Новости