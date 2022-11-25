Понад 15 тисяч людей зникли без вісти під час війни в Україні – ICMP

Директор Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти (International Commission on Missing Person, ICMP) Метью Холлідей заявив, що під час війни в Україні зникли безвісти понад 15 тисяч людей.

За його словами, наразі невідомо, скільки людей були насильно переміщені, утримуються під вартою в Росії, живі і розлучені з членами своїх сімей, або померли і поховані.

“Зараз головне – вжити всіх необхідних заходів, щоб забезпечити ідентифікацію якомога більшої кількості осіб”, – цитує Холлідея Reuters.

Процес розслідування справ зниклих безвісти в Україні триватиме роками, навіть після припинення бойових дій, сказав Холлідей.

Він додав, що в одному лише Маріуполі, за оцінками влади, загинули або зникли безвісти 25 тисяч людей.

Переважна більшість зниклих безвісти та загиблих є жертвами воєнних злочинів, тому, наголосив експерт, винні мають бути притягнуті до відповідальності.

“Цифри величезні, і виклики, з якими стикається Україна, величезні. Крім того, вона веде війну з Російською Федерацією”, — зазначив посадовець.

У липні ICMP, яка базується в Гаазі, відкрила офіс у Києві, щоби допомогти Україні документувати та розшукувати зниклих безвісти.

Україна оцінює кількість зниклих безвісти своїх громадян у понад чотири тисячі людей. Про це заявив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко.

Зокрема, станом на 30 вересня він заявив, що в Україні 4390 людей вважаються зниклими безвісти і знаходяться у розшуку.

Депортовані діти

У списку депортованих і примусово переміщених перебувають 10,5 тисяч дітей, каже радник-уповноважена президента України з прав дитини Дар’я Герасимчук.

Проте, за її словами, точну цифру примусово вивезених з України дітей встановити неможливо.

За інформацією ювенальної прокуратури, станом на 23 листопада від збройної агресії Росії в Україні загинуло 438 дітей та понад 841 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Агентство Телевидения Новости