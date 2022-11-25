Один загиблий, троє постраждалих: наслідки ДТП зі «швидкою» на Холодній Горі

Одна людина загинула, ще троє отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості внаслідок ДТП в Новобаварському районі Харкова. Постраждалих доставили до медичного закладу.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 24 листопада близько 15:00 на перехресті проспекту Любові Малої та вулиці Дудинської. Відбулось зіткнення автомобіля «УАЗ 374195-300» невідкладної медичної допомоги під керуванням 51-річного чоловіка, який рухався головною дорогою, з автомобілем «Opel Zafira» під керуванням 48-річного водія, що рухався другорядною дорогою.

В результаті ДТП 49-річний пасажир автомобілю «УАЗ» загинув на місці події. Ще троє пасажирів вказаного транспортного засобу отримали тілесні ушкодження.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Агентство Телевидения Новости