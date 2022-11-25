Субсидії до українців надходитимуть швидше

До кінця року функції з призначення, нарахування і виплати житлових субсидій перейдуть від органів соціального захисту населення до органів Пенсійного фонду України. Як повідомили в Міністерстві соціальної політики України, завдяки централізації фінансування виплат скоротиться термін проходження коштів до одержувача.

До кінця листопада органи соціального захисту продовжать приймати та опрацьовувати звернення громадян на призначення субсидій, а виплачуватимуть їх органи Пенсійного фонду.

З 1 грудня сервісні центри ПФУ не лише виплачуватимуть кошти, а й прийматимуть заяви на призначення субсидій. Таким чином, за призначенням допомоги на оплату житлово-комунальних послуг українці можуть звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду, незалежно від місця реєстрації.

Окрім цього, з 1 грудня заяву на призначення житлової субсидії можна буде подавати онлайн не лише через вебпортал «Дія», а й через вебпортал електронних послуг ПФУ та мобільний застосунок Пенсійного фонду.

Із січня 2023 року весь процес щодо надання допомоги на оплату ЖКП здійснюватиме Пенсійний фонд, тобто прийматимем заяви від громадян, призначатиме, нараховуватиме та виплачуватиме субсидії.

Агентство Телевидения Новости