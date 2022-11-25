Розвідка назвала світові компанії, які, ймовірно, продають РФ чипи для ракетних ударів

Американські та європейські компанії продовжують виготовляти мікрочипи з підтримкою російської навігаційної системи ГЛОНАСС, які надалі закуповує Росія для наведення ракет по Україні, повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України

Російська система ГЛОНАСС, яку використовують для наведення ракет та дронів, має слабке місце – залежність від мікрочипів, які виробляють іноземні компанії. Розвідка повідомляє, що низка американських та європейських компаній все ще продовжує виробляти мікрочипи з підтримкою російської ГЛОНАСС:

Linx Technologies (США);Broadcom (США);Qualcomm (США);Telit (США);Maxim Integrated (США);TRIMBLE (США);Cavli Wireless (США);u-blox AG (Швейцарія);STMicroelectronics (Швейцарія);Sierra Wireless (Канада);NovAtel (Канада);Septentrio (Бельгія);Antenova (Британія).

Росія, у свою чергу, продовжує закупляти мікрочипи з підтримкою ГЛОНАСС завдяки численним підставним компаніям та дистриб’юторам. Вони застосовуються щонайменше в таких видах зброї, як-от: безпілотники “Орлан-10” та Shahed-136, РСЗВ “Торнадо-С” та “Смерч”, ракети “Іскандер”, “Калібр” та “Кинджал”, а також авіаційні та крилаті ракети X-101, X-555, Х-38, Х-59МК, Х-31, – йдеться у повідомленні

Без чипів з підтримкою ГЛОНАСС іноземного виробництва росіянам доведеться з нуля будувати власну мікроелектроніку”.

Розвідка припускає, що експортний контроль та контроль з боку виробників у такому випадку не подіє, оскільки Росія постійно вигадує нові шляхи обходу санкцій та закупівлі технологій.

У ГУР вважають, що іноземні компанії мають усвідомити прямий вплив своєї продукції на обороноздатність Росії, припинити виробляти чипи з підтримкою ГЛОНАСС та забрати функцію підтримки цієї навігаційної системи з усіх своїх пристроїв.

Агентство Телевидения Новости