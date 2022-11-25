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Ракетні удари по енергетиці: з 10 жовтня загинули щонайменше 77 цивільних — ООН

Ракетні удари по енергетиці: з 10 жовтня загинули щонайменше 77 цивільних — ООН

Унаслідок російських ударів по об’єктах енергетики в Україні загинули щонайменше 77 цивільних, ще 272 — зазнали поранень.

Про це повідомив верховний комісар ООН із прав людини Фолькер Тюрк.

Так, лише 23 листопада в Києві та області загинули 8 мирних жителів і щонайменше 45 — зазнали поранень. А у Вільнянську на Запоріжжі внаслідок обстрілу лікарні загинув дводенний хлопчик, двоє лікарів поранені.

«Через ці удари мільйони людей занурюються в надзвичайні труднощі та жахливі умови життя. Загалом це створює серйозні проблеми згідно з міжнародним гуманітарним правом, яке вимагає конкретної та прямої військової переваги для кожного атакованого об’єкта», — сказав Тюрк.

Агентство Телевидения Новости

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