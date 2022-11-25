Інженер-технолог, бухгалтер та ЛОР-лікар: які ще спеціальності користуються попитом на Харківщині

Станом на 24 листопада, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1000 вакансій.

1. Головний бухгалтер – 23 500 грн2. Інженер-технолог – 22 750 грн3. Лікар-отоларинголог – 20 000 грн4. Оператор машинного доїння – 12 000 грн5. Доводжувач-притирник – 12 000 грн6. Адміністратор (господар) залу – 9 000 грн7. Асистент фармацевта – 8 500 грн8. Диспетчер служби перевезень – 7 000 грн9. Завідувач канцелярії – 6 700 грн10. Комендант – 6 700 грн

З повним переліком актуальних вакансій по м. Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття звертайтесь у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 0730559824, 0985670576; 0990562800; 0951387296, 0990208721.

Інформацію про режим роботи центрів зайнятості дивіться тут.

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