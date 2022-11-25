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Укрзалізниця повертає електропоїзди Інтерсіті+ до Харкова

Укрзалізниця повертає електропоїзди Інтерсіті+ до Харкова

Поновлюють рух електропоїзди Інтерсіті+, які внаслідок масштабного знеструмлення були замінені поїздами далекого сполучення зі спальними вагонами:

№724 Київ – Харків з 25.11;

№731 Дніпро – Київ з 25.11;

№722 Київ – Харків з 26.11.

Також Укрзалізниця продовжує відновлювати залізничну інфраструктуру на деокупованих територіях Харківщини.

З 28 листопада розпочнуть курсувати приміські поїзди до Золочева та Цупівки.

Приміський поїзд №6173/6174 вирушатиме зі Золочева о 06:02 та прибуватиме на станцію Харків-Пасажирський о 07:30. Зворотно зі станції Харків-Пасажирський вирушатиме о 08:20 та прибуватиме до Золочева о 10:36.

Поїзд №6177 вирушатиме із Золочева о 10:52 та прибуватиме на станцію Харків-Пасажирський о 12:22.

Приміський поїзд №6176/6175 вирушатиме зі станції Харків-Пасажирський о 17:20 та прибуватиме до Золочева о 19:33. Зворотно зі Золочева вирушатиме о 19:50 та прибуватиме на станцію Харків-Пасажирський о 21:31.

Поїзди робитимуть зупинки на таких станціях: роз’їзд 6 км, Основа ЕЦ, роз’їзд Нова Баварія, Хвилинка, Рижів, Подвірки, Зарічанка, Шпаківка, Курортна, Пересічне, Яротівка, Черелино, Феськи, Рогозянка, 205 км, Чорноглазівка та Соснівка.

Також з 28 листопада маршрут поїздів Харків – Слатине подовжено до станціі Цупівка. На маршруті використовується зручний рейковий автобус на 90 місць.

Приміський поїзд №6001/6002 вирушатиме зі станції Цупівка о 06:06 та прибуватиме на станцію Харків-Пасажирський о 07:15. Зворотно зі станції Харків-Пасажирський вирушатиме о 07:30 та прибуватиме на станцію Цупівка о 08:45.

Приміський поїзд №6003/6004 вирушатиме зі станції Цупівка о 09:00 та прибуватиме на станцію Харків-Пасажирський о 10:09. Зворотно вирушатиме о 10:24 та прибуватиме до Цупівки об 11:39.

Поїзд №6005 вирушатиме із Цупівки о 11:54 та прибуватиме на станцію Харків-Пасажирський о 13:03.

Поїзд №6006/6007 зі станції Харків-Пасажирський вирушатиме о 17:15 та прибуватиме до Цупівки о 18:31. Із Цупівки вирушає о 18:46 та прибуває на кінцеву станцію о 19:55.                           

Зупинки передбачені на станціях Південний пост, Північний пост, Пiдгородня, Лозовенька, Моторна, Дергачі, Нові Дергачі, Безруківка, Слатине, Прудянка.

Агентство Телевидения Новости

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