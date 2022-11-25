У Харкові розробили тимчасові автобусні маршрути на період відключення електроенергії

На період відключення електроенергії у місті Харкові розробили 34 тимчасові автобусні маршрути, які вводитимуться під час припинення роботи наземного електротранспорту та метрополітену.

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, розроблені маршрути проходять повз станції метрополітену (пункти обігріву), магазини, ринки, лікарні та ін. Для зручності пасажирів кінцеві пункти багатьох маршрутів організовані на пл. Конституції.

Так, для жителів Салтівки одна кінцева зупинка організована у пров. Мечникова (навпроти Градусника) і одна – біля «Аптеки №2».

Для жителів Олексіївки, Павлового Поля, селищ П’ятихатки та Жуковського – по пров. Спартаківському (сторона пров. Спартаківського – зупинка автобусного маршруту №20 (лікарня невідкладної допомоги).

Для жителів Основи, Новожанового, Нових Будинків, пр. Гагаріна, районів аеропорту, ХТЗ – по пров. Спартаківському (сторона супермаркету «Баскет»).

Для жителів Залютиного, Сортировки, Баварії, Льодового, Липового Гаю – на пл. Конституції (біля магазину «Ведмедик»).

Як зазначили у департаменті, ця тимчасова схема працює на період відключення електроенергії та зупинки електротранспорту протягом двох годин. Для організації роботи автобусів цими маршрутами знадобиться до 1,5 години. На маршрутах курсуватимуть 83 одиниці транспорту.

З картою та графіком тимчасових автобусних маршрутів на період відключення електроенергії можна ознайомитися за посиланням http://surl.li/dvcgn

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