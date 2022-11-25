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В Харкові арештовано корпоративні права громадянки рф на суму майже 3 млн гривень

В Харкові арештовано корпоративні права громадянки рф на суму майже 3 млн гривень

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Так, єдиною засновницею та власницею підприємства, розташованого у Київському районі м. Харкова, є громадянка рф. Основним видом діяльності компанії є оптова торгівля хімічними продуктами.

Під час проведення досудового розслідування правоохоронцями встановлено значний ризик прийняття рішень керівництвом підприємства у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

10 листопада Київський районний суд м. Харкова задовольнив клопотання прокурора.

Сума заарештованих корпоративних прав становить майже 3 млн гривень.

Наразі вживаються заходи щодо передачі вказаного майна у розпорядження Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Досудове розслідування проводять слідчі Харківскього районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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