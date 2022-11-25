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Як перемкнутися на мережу іншого оператора у разі зникнення мобільного зв’язку –інструкція від Мінцифри

Як перемкнутися на мережу іншого оператора у разі зникнення мобільного зв’язку –інструкція від Мінцифри

Ще в березні спільно з мобільними операторами, Держспецзв’язку та НКРЗІ запустили національний роумінг в Україні. Це дозволяє перемикатися між операторами Київстар, Vodafone та lifecell без зміни сім-карт та тарифів.

Як скористатися?

1. Вимкніть автовибір мережі

на Android: Налаштування – Мобільна мережа (чи Підключення) – Оператор

на iOS: Параметри – Стільникові дані – Вибір мережі

2. Знайдіть та виберіть доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи LIFECELL

3. Якщо підключитися не вдалося, спробуйте ще раз або виберіть іншу мережу

4. Перевірте, чи можна зателефонувати/відправити SMS

Важливо! Раз на день намагайтеся повернутися до мережі свого оператора. Вручну або увімкнувши автовибір мережі.

Агентство Телевидения Новости

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