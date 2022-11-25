Врятували медикаменти та дитяче харчування: Куп’янська лікарня відновлює роботу після обстрілу

Ворог цілив в головний корпус поліклініки, туди, де працюють лікарі та знаходяться пацієнти, впевнені в Куп’янській лікарні. 23 листопада окупанти тричі вдарили по місту – влучили в медичний заклад, школу та житловий будинок, багатоповерхівку. Від отриманих поранень загинули двоє перехожих. В лікарні розпочалася пожежа.

Тетяна Вечір, лікар Куп’янської центральної міської лікарні

В тому корпусі у нас були кабінет профосмотрів, онкокабінет, з картотекою, апаратурою, протезний кабінет, кабінет довіри, господірські приміщенні, дві зали з медикаментами, які нещодавно одержали. Дитячі медикаменти, дитяче харчування, памперси, ліки різного профілю. Ліки як раз вдалося врятувати, вчора все перенесли, дитяче харчування перенесли, трошки воно там замокло, но то ми посушим. Один апарат кріотерапії нам вдалося витягти, а так все згоріло, все в сажі.

Медики намагаються самостійно все прибрати та якомога швидше повноцінно відновити роботу.

Юрій Домалега, хірург

Мы сейчас очищает от гари, пыли, стекол, песка и забиваем снаружи ДВП. Эта часть здания будет законсервирована, а вторая половина, если будет свет – будем работать. Сегодня люди уже на перевязки приходили, швы снимать. Мы вчера начали это делать. Мы пришли на работу, был прилет и пожарные тушили, а мы уже начали потихоньку разбирать, это наше рабочее место. Люди приходят к нам за помощью, надо сохранять половину поликлинику и продолжать работу.

За даними правоохоронців, окупанти били з реактивної системи залпового вогню Ураган.

Мы там живем ниже, такое впечатление было, что крыша поднялась. Ми узнали – брат наш прислал, он в Хмельницкой области и он нам прислал про 9-этажку, школу и поликлинику.

Едуард Миргородський, керівник Куп’янської окружної прокуратури

Були обстріляні місцева поліклініка, ліцей, багатоповерховий будинок. Три літніх чоловіки зазнали поранень, а також загинули жінка та чоловік, які проходили біля поліклініки. Кожен день Куп’янськ зазнає обстрілів з боку рф, обстріли проводяться як уночі, так і вдень, що загрожує мирному населенню.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України). З вересня, від моменту звільнення міста, таких кримінальних проваджень було порушено вже більше сотні.

Агентство Телевидения Новости