12 населених пунктів обстріляли окупанти на Харківщині

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 25 листопада. 275 доба війни.

Протягом доби окупанти завдали 4 ракетних удари по Комишувасі Запорізької області, здійснили 7 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Слобожанському напрямку ворог завдав вогневого ураження з мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Висока Яруга, Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Амбарне, Фиголівка та Дворічна Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде активну оборону на захоплених раніше рубежах, здійснює обстріли з танків та ствольної артилерії, зокрема, в районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Табаївка і Вишневе на Харківщині; Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка і Площанка Луганської області та Торське на Донеччині.

Противник продовжує зазнавати втрат, зокрема і в центрах підготовки перед відправкою в район ведення бойових дій на території України. Так, зокрема, у населеному пункті Деревная Брестської області республіки білорусь, 22 листопада, внаслідок порушення заходів безпеки в нічний час один окупант загинув та один отримав поранення.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також 3 удари по позиціях ворожих зенітно-ракетних комплексів.

Воїни ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили пункт управління та 5 районів зосередження особового складу і ОВТ ворога.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости