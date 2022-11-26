Сьогодні на всій території України діє режим обмеження споживання: електроенергії не вистачає на чверть

Енергетики продовжують відновлювати енергосистему. Станом на 11:00 введено в роботу ще один атомний блок, збільшується потужність до планового рівня на інших. Таким чином виробники електроенергії зараз покривають близько 75% потреб споживання. Проте ще 25% електроенергії все ще залишаються в дефіциті, тому сьогодні на всій території України діє режим обмеження споживання.

Звертаємо увагу, що ми більше не зазначаємо, які саме види відключень, аварійні чи планові, будуть застосовані: це вирішують обленерго.

«Зараз ми змінили тактику, і доводимо до обленерго не те, на скільки мегават треба обмежити споживання в кожній області, а навпаки, яким є ліміт споживання в області», – розповів голова правління Володимир Кудрицький у виступі в ефірі телемарафону «Єдині новини».

Тобто диспетчери обленерго отримують показник споживання для області, перевищувати який не можна. А от схему відключень, яка дозволить дотримуватися встановленої норми споживання, кожне обленерго складає самостійно.

Нагадуємо, що зараз кожен українець, в будинок якого повернулось світло, може допомогти швидше повернути його іншим, просто заощадливо споживаючи електроенергію.

Це дозволить менше застосовувати обмеження, спрямовані на попередження аварій, а також дасть змогу енергетикам зосередитися на ремонтах пошкоджених об’єктів, від яких залежить живлення цілих областей.

Агентство Телевидения Новости