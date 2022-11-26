90-ти роковини Голодомору

Сьогодні, 26 листопада, Україна вшановує пам’ять мільйонів жертв Голодомору 1932-1933 років. 90-ті роковини трагедії відзначаються в умовах повномасштабного російського вторгнення. Але на тлі війни трагеді початку ХХ-сторіччя виглядає злочином, який не потребує додаткових доказів.

Як свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг» 93% опитаних погоджуються з твердженням, що Голодомор був геноцидом, 3% не погоджуються і 4% вагаються з позицією.

Соціологи зазначають, що за останні 10 років відбулося зростання у 1.5 раза кількості респондентів, які погоджуються з тезою про те, що Голодомор 1932-33 років є геноцидом Українського народу. У порівнянні із минулим роком – зростання на 8 в.п.

Голодомор 1932-33 рр. визнають геноцидом абсолютна більшість мешканців як західних, центральних, так і південно-східних областей країни. Значної різниці у позиціях з огляду на вік респондентів також не зафіксовано.

Голодомор геноцидом українського народу вже визнали Польща, Угорщина, Чехія, Австралія, Ватикан, Бразилія, Грузія, Еквадор, Естонія, Канада, Колумбія, Латвія, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, США, Португалія.

Війна, розв’язана Росією, Голодомор та штучний голод в Україні у 1946-1947 роках мають одну мету. Ворог намагається знищити українців. Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України

Під час Голодомору 1932-1933 років загинуло до 10 млн українців. Харківщина один із найбільш пстраждалих регіонів.

Головний спосіб вшанувати пам’ять жертв Голодомору в умовах повномасштабної війни – взяти участь у акції “Запали свічку”. Вогник у кожній домівці символізує прояв скорботи, віру у перемогу та готовність зробити все, щоб геноциди не повторювалися в майбутньому.

Крім того, українців закликають сьогодні о 16:00 приєднатися до загальнонаціональної хвилини мовчання. Цього року кампанія проходить під гаслом “Пам’ятаємо. Єднаймося. Переможемо!”

Агентство Телевидения Новости