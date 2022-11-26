Енергетики просять харків’ян невідкладно знизити енергоспоживання до мінімуму

«Харківобленерго» звертається до мешканців Харкова та Харківської області з наполегливим проханням: прямо зараз знизьте енергоспоживання до мінімуму.

«Вимкніть електрообігрівачі, відкладіть прибирання та прання! Саме ці кроки допоможуть знизити навантаження на електромережу та уникнути тривалих відключень споживачів Харкова та Харківської області.

Допоможіть енергетикам вирівняти ситуацію та відновити баланс в Єдиній енергетичній системі України!

Саме від нас зараз залежить, чи буде світло в кожній оселі найближчим часом».

Агентство Телевидения Новости