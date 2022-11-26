Обстріл Чугуївського та Куп’янського районів: поранено трьох цивільних

25 листопада близько 17 години військові країни-агресора завдали ракетний удар по Чугуєву. Попередньо, окупанти випустили по місту ракети типу С-300 з території Бєлгородської області РФ. Є пошкодження нежитлового приміщення, повідомляє прокуратура Харківської області.

26 листопада близько 1 години ночі російські військові обстріляли м. Куп’янськ: відбулось займання гаражів. Вранці російські військові ЗС РФ здійснили мінометний обстріл міста, зазнали пошкоджень приватні будинки. Є постраждалі: 68-річний та 69-річний чоловіки і 81-річна жінка.

Близько 10 години ранку ворог з РСЗВ обстріляв місто Вовчанськ. Пошкоджено житлові будинки, приватні автомобілі, складські приміщення та магазини.

Для забезпечення належного розслідування російських воєнних злочинів прокурорами спільно зі слідчими поліції проводяться необхідні слідчі дії.

За процесуального керівництва Чугуївської та Куп’янської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости