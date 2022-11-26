Удар по Дніпру: частково зруйновані сім будинків, постраждали шестеро людей

У Дніпрі внаслідок вибухів частково зруйновано сім приватних будинків. Почалася пожежа.

Про це в повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, пише Укрінформ.

“Вибухи у Дніпрі. На зараз відомо про сім частково зруйнованих приватних будинків. Вибух спричинив пожежу”, – написав він.

Попередньо, постраждала жінка. Її витягли з-під завалів та доставили до лікарні.

Згодом Резніченко уточнив, що внаслідок ворожого удару постраждало шестеро людей

“Вже шестеро постраждалих через ворожий удар по Дніпру. Одна жінка у важкому стані”, – написав він.

Поліція Дніпропетровської області у Фейсбуці повідомляє, що ворог ударив по приватному сектору в Амур-Нижньодніпровському районі. На місці влучання виникла пожежа.

На місці злочину працюють всі профільні служби. Правоохоронці ретельно фіксують злочини військових рф.

Як повідомляв Укрінформ, у Дніпрі ракетним ударом було пошкоджено ізраїльський мобільний евакуаційний шпиталь, який вивозив поранених і людей похилого віку з місць бойових дій, зон обстрілів.

Агентство Телевидения Новости