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Коротке замкнення електроприладу: в Черкаській Лозовій згорів будинок

Коротке замкнення електроприладу: в Черкаській Лозовій згорів будинок

26 листопада о 05:13 рятувальники 27-ї та 36-ї Державних пожежних частин були викликані на гасіння великої пожежі у приватному будинку в селі Черкаська Лозова на вул. 1-го Травня, 6а.

На момент виявлення загоряння вогонь встиг розповсюдитись на значну площу. Коли рятувальники дістались місця події, площа горіння складала вже біля 350 кв. метрів. У ліквідації пожежі брало участь 4 оперативні відділення ДСНС на автоцистернах. В її осередок подано 4 пожежних стволи.

Вогонь локалізували о 07:03, ліквідували о 09:44.

Постраждалих немає. За попередніми даними, загоряння виникло внаслідок короткого замкнення електропобутового приладу.

Агентство Телевидения Новости

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