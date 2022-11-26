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З полону повернули ще 12 українців: серед них захисники Маріуполя, ЧАЕС та Зміїного

З полону повернули ще 12 українців: серед них захисники Маріуполя, ЧАЕС та Зміїного

Під час чергового обміну полоненими Україна повернула додому 12 військових та цивільних.

Додому повернулися 4 бійців Військово-морських сил, двоє нацгвардійців, учасник тероборони та прикордонник. Серед них двоє офіцерів та семеро рядових і сержантів. Вони захищали Маріуполь, Чорнобильську АЕС та острів Зміїний. Про це повідомляє Громадське із посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Також звільнили з полону трьох цивільних: подружжя та чоловіка, який вважався зниклим безвісти.

Загалом за останній тиждень із полону повернули 98 українців. Так, 23 листопада повернули 35 українських військових та одного цивільного, а 24 листопада — 50 українських військових.

Агентство Телевидения Новости

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