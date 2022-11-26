Поліція та волонтери евакуюють людей з Вовчанська

Гуманітарна ситуація в місті Вовчанськ залишається складною. Щодня населений пункт та передмістя піддаються обстрілам, наявні проблеми зі світлом та опаленням. Місцеві мешканці потребують допомоги небайдужих громадян.

25 листопада працівники відділу поліції № 1 Чугуївського РУП разом з громадської організації «Волонтер 68» здійснили евакуацію людей похилого віку з обмеженими можливостями, що проживали в місті Вовчанськ.

Громадян розселили в спеціальних закладах для переселенців та геріатричних пансіонатах, де вони зможуть безпечно перезимувати.

Агентство Телевидения Новости