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Поліція та волонтери евакуюють людей з Вовчанська

Поліція та волонтери евакуюють людей з Вовчанська

Гуманітарна ситуація в місті Вовчанськ залишається складною. Щодня населений пункт та передмістя піддаються обстрілам, наявні проблеми зі світлом та опаленням. Місцеві мешканці потребують допомоги небайдужих громадян.

25 листопада працівники відділу поліції № 1 Чугуївського РУП разом з  громадської організації «Волонтер 68»  здійснили евакуацію людей похилого віку з обмеженими можливостями, що проживали в місті Вовчанськ.

Громадян розселили в спеціальних закладах для переселенців та геріатричних пансіонатах, де вони зможуть безпечно перезимувати.

Агентство Телевидения Новости

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