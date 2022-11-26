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Правоохоронці показали наслідки ранкових обстрілів Куп’янська та Вовчанська

Правоохоронці показали наслідки ранкових обстрілів Куп’янська та Вовчанська

Поліція фіксує наслідки ранкових обстрілів Харківщини з боку російської федерації: постраждав 68-річний мешканець міста Куп’янськ. Його госпіталізували до лікарні.

26 листопада вранці окупанти здійснили артилерійський обстріл Куп’янська та Вовчанська. Пошкоджено об’єкти інфраструктури, житлові будинки, автомобілі, на підприємстві у Вовчанську сталося займання.

Працівники слідчо-оперативних груп провели огляди місць подій, вилучили речові докази, задокументували злочини.

Вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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