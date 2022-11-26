В Україні працює вже 73% мобільної мережі

Після масштабного знеструмлення в Україні повертається зв’язок: 73% мобільної мережі працює, повідомляє Мінцифри.

Відчутно покращилася ситуація зі зв’язком у Кіровоградській, Дніпропетровській, Волинській, Миколаївській, Полтавській, Харківській та Житомирській областях. Завдяки потужній роботі енергетиків, мобільні оператори перепідключили там половину базових станцій.

Також стабілізувався зв’язок у Черкаській, Львівській, Рівненській, Вінницькій і Чернівецькій областях. Більшість людей там вже можуть зателефонувати близьким та дізнатися останні новини.

У решті областей ще маємо труднощі зі зв’язком. Найбільші – в Донецькій та Запорізькій.

Енергетики цілодобово працюють, щоб відновити електроенергію. Разом з нею, повернеться і зв’язок. Телеком-компанії точково все ще продовжують працювати на генераторах.

Поки радимо не перевантажувати мережу та за потреби користуватися національним роумінгом.

Надавайте перевагу текстовим SMS, а файли, фото та відео надсилайте за допомогою Wi-Fi.

Агентство Телевидения Новости