Один з перших Пунктів Незламності у Харкові працює на Північній Салтівці

Пункти Незламності у Харкові та області відкрито в школах, адмінзакладах, лікарнях та пожежних частинах. На Північній Салтівці ДСНС розгорнула один зі своїх наметів.

Анатолій Торяник, заст. начальника ГУ ДСНС України у Харківській обл.

Пункт незламності розгорнуто саме в тому районі, де велися артобстріли, пошкоджені житлові будинки і інфраструктура, але тут продовжують жити харків’яни. В цьому пункті у нас є буржуйки, якими опалюється намет, медпрепарати, куточок для мам з дітками.

Саме в цих спеціально обладнаних приміщеннях під час блекауту місцеві мешканці можуть зігрітися, зарядити гаджети і отримати першу медичну допомогу. Будівельники, які зараз працюють на Салтівці у пошкоджених обстрілами будинках, вже скористалися можливістю попити гарячого чаю.

Олексій, будівельник

В связи с отключениями воды и света люди будут греться, чай попить и телефон зарядить могут в любой момент. Пользуемся, заходим греться. Бывает раз-два в день заходим. В принципе, молодцы.

Анатолій Торяник, заст. начальника ГУ ДСНС України у Харківській обл.

В пунктах незламності, в наметі безпосередньо, їх розгорнуто у нас 13 таких палаток в Харківській області, якщо буде потреба – будемо ще розгортати… ці палатки працюють цілодобово, в них можна прийти у будь-якому разі. Ще 59 пунктів незламності розгорнуто на базі пожежних частин, які працюють 24 години після вімкнення світла як пункти обігріву. На жаль, у нас не усіх пунктах є Старлінк. Ті, що були в наявності – вони всі розгорнуті, працюють. Але потреба в таких Пунктах Незламності буде велика, якщо не буде тепла та електроенергії, тому засоби зв’язку нам будуть потрібні. Ми працюємо разом із ХОВА та керівництвом Харкова, вони займаються цими питаннями і вони нам надають допомогу як в забезпеченні чаєм, харчуванням, так засобами зв’язку.

За даними Харківської обласної військової адміністрації, загалом по Харківській області розгорнуто майже 300 таких пунктів й проводиться робота щодо створення нових Пунктів Незламності.

Адреси Пунктів Незламносіті, де є електрика, зв’язок та можуть надати допомогу, дивіться на карті.





Агентство Телевидения Новости