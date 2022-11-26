На Харківщині окупанти ведуть активну оборону, у прикордонному районі задіяли ударний БпЛА

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір ранок 26 листопада. 276 доба війни.

За добу противник завдав 2 ракетних обстріли по цивільних об’єктах міста Дніпро та здійснив 4 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Слобожанському напрямку, у прикордонних районах Бєлгородської області противник продовжує утримувати угруповання своїх військ. Неподалік Кудіївки Харківської області противник задіяв ударний БпЛА.

На Куп’янському напрямку окупанти ведуть активну оборону. На Лиманському напрямку зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій, здійснюють обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Зокрема, по районах населених пунктів Берестове, Куп’янськ, Котлярівка, Табаївка і Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Площанка і Діброва на Луганщині та Терни і Райгородок Донецької області. Біля Берестового противник застосував ударний БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили пункт управління, 9 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, а також ще один важливий об’єкт окупантів.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости